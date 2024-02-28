Survivor 2024 All Star... 3.VE 4. ELEME ADAYI BELLİ OLDU, SAKATLIKLAR ÜZDÜ!

Bugün yapılan konseyde 3. ve 4. eleme adayı belli oldu. Acun Ilıcalı konseyde konuştu: Zor günler geçiriyoruz. Şimdiye kadar bir çok olayı beraber yaşadık.Açıkçası Survivor'ın gelmiş geçmiş en gergin sezonu. Sebebi de performans üzerine ve SMS oylaması olmaması yarışmacıları daha frensiz hale getirdi bence. Maalesef Sema ile Pınar arasında istemediğimiz görüntüler oluştu.

Olayı anlatması için söz verilen Pınar "Konsey sonrasında adaya gittik. Zaten burada benim adım çıkmıştı. Adaya gittik yatmaya hazırlanmaya başladığımızda Sema geldi. Pınar buraya gelebilir misin diye sert bir şekilde konuştu.

Burada konuşalım dediğimde sen ne zaman yakamdan düşeceksin dedi. Yakasında olmadığımı söyledim. Yazdığım şeye sinir olduğundan bahsetti. Beni bu şekilde yazamazsın dedi. Ben de istediğim gibi yazarım dedim.

Sonrasında sürekli buraya gel yanıma gel, okul çıkışında görüşürüz tarzı sert ifadeleri vardı. Ayrıca ben de öyle olduğunu düşünüyorum dedi. Sakinliğimi korudum. Ayağını yere vurmaya başladı. ya git buradan alın bunu şuradan dedim.

Yatağımın yanına geldi ayağımı tekmelemeye başladı. O zaman ayağa kalktım. Üstüme doğru gelmeye devam etti. O ara bana ilk hamlesini yaptı ve yüzüme geldi. Ben de hayatım boyunca hiç fiziksel bir hamlede bulunmadım. Elimi uzattım ve kafasının oradan tuttum, bunu buradan götürün dedim.

Diskalifiye olmak istemiyorum alın bunu dedim ve bir kol uzaklığında tuttum. O sırada kolumdan sıkıp kolumu da morarttı. Bana sürekli saldırmaya devam etti. Sürekli alın götürün şunu dedim.

Tahrik edecek bir şey de yapmadım. İki gündür takımdan ayrıyım ve şu anda da sinirlerim çok bozuk. Başka bir şey söylemek istemiyorum" dedi.

ACUN KARARI AÇIKLANDI

Acun Ilıcalı "Yaptığımız toplantılar sonrasında verdiğimiz karar, Sema Survivor All Star'a devam edemeyecek. Kendisi hem şiddetsel hareketler ve ısrarları sonucu bizi çaresiz bıraktı. Benim için çok değerli bir yarışmacıydı. Tek telefonumla Survivor'a geldi.

Tansiyonun düşmesini diliyorum. Kimse elenmez gibi belki düşünüyordunuz ama şu anda da bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Hepinizin güzel kalbini biliyorum ama Pınar da burada her yarışmacı gibi bize emanet.

Fikirlerini istediği gibi dile getirebilir. Kendisine de bir kez daha geçmiş olsun diliyorum" dedi.

SEDA DA KONUŞTU: ALLAH KALP TEMİZLİĞİ VERSİN

Seda "Yani söyleyeceklerimi tutmaya çalışıyorum. Gözümden bir damla bile gözyaşı gelsin istemiyorum. Az önce 3 tane arı soktu hiçbir şey hissetmedim. Tek söyleyeceğim şey lanet olsun onların sporculuk hayatına, bu kinlerine nefretlerine lanet olsun.

Ne yaptı ne etti benim kardeşimi diskalifiye ettirdi. Sema'nın da bir çocuğu var ve bu çocuğuna hayatta tek başına bakıyor. Bundan sonra kafasını kaldırıp benim gözümün içine bakmasın. Ben burada anladım amacı.

Hayatımda kimseye beddua etmedim ama ona da etmeyeceğim. Allah kalp temizliği versin, başka bir şey de demiyorum" dedi.

OYUN ALANINDA DA KONUŞULDU

Parkur alanına gelen takımlara kısa bir konuşma yapan Murat, Pınar'a ve Seda'ya yeniden söz verdi.

Pınar: Hiç keyfim yok. Açıkçası kafam burada değil. Oyunda elimden ne gelirse onu yapacağım. Elimden ne gelir onu da bilmiyorum. Üzerine konuştuk, artık konuşmak da istemiyorum.

Keşke zamanı ileri alabilsem hatta geriye alabilsem de bunlar hiç yaşanmasa. Yapacak bir şey yok, unutmak istiyorum. Ama bu da kolay bir şey değil hiç kimse açısından.

Sema'nın kardeşi Seda: Üzgünüm. Vedası zaten ayrı bir üzgünlük ama bu tuzağa düştüğümüz için üzgünüm. İkimiz de buraya 7 sezon emek verdik. Survivor'da en iyi 6 kadını saysalar ikimiz çıkarız aynı aileden eminim ki performans anlamında.

Açıkçası hiç böyle bir şeyin içinde bulunmadık. İkimiz de aynı kişiyle aynı sezon yarıştık. Kötü bir şey söylemeyeceğim hiçbir zaman çok sakinim de. Ama yakıştırmadım. Yani iyiki bir spor yapmışlar, bir bitiremediler.

Neydi kinleri nefretleri bilemiyorum çok üzgünüm haketmedi Sema bunu. Bir noktada sinirine hakim olamadı. Hangi yarışmacı konseydeki yılan S'sini görse sorardı. Konuşmayı kabul etmeyerek bir kışkırtma başlamış zaten.

Sema'ya da neden bu tuzağa düştü diye üzgünüm ve kızgınım. Çünkü ben onu uyardım. Biz de belli ki yanlış yapmışız ki Sema burada değil ben buradayım. Umarım bir daha böyle bir şey yaşanmaz.

NAGİHAN'IN DİZİ DÖNDÜ

Kırmızı Takım'da Nagihan ile Nefise ve Mavi Takım'da Begüm ile Aysu karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi Begüm-Aysu ikilisi kazandı. Nagihan'ın dizi oyunda döndü. Acılar içerisinde kalan Nagihan "Dizim döndü.

Baksana hocam dizim boşta" diye bağırarak ağladı. Nagihan sedye ile oyun alanından alındı. Doktor, iç bağlarda bir sıkıntı var gibi duruyor dedi. Doktorların ilk müdahalesinin ardından Nagihan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

MERVE SAKATLIK YAŞADI

Kırmızı Takım'da Merve ile Aleyna, Mavi Takım'da ise Berna ile Begüm kapıştı. Kırmızı Takım'da Merve ile Aleyna parkurda zorlandı ve Merve'nin beli incindi.

Doktorlar Merve'yi oyun kenarına aldı. Duruma tepki gösteren Aleyna "Durumu kötüydü birden ben de oynayacağım dedi, iyi değilsen neden çıkıyorsun" dedi.

3. ELEME ADAYI GİZEM OLDU

Ertelenen konseyde 1 oy Aleyna'ya, 3 oy Nagihan'a ve 7 oy da Gizem'e çıktı. Böylelikle üçüncü eleme adayı gizem oldu. Gize "Acun bey bekliyordum, sıkıntı yok. Düelloya çıkacağım.

Kendimi orada görmek istiyorum. Hayırlısı" dedi. Geçen haftadan Aysu adayımız ve bu haftaki son düelloyu oynayacak. Begüm birinci adayımız, Pınar ikinci adayımızdı ve Gizem 3. aday oldu.

4. ELEME ADAYI ALEYNA OLDU

Mavi Takım Kırmızı Takım karşısında geriye düştüğü karşılaşmayı 12-5 kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu. Oylamada 2 Merve, 3 Nefise ve 6 Aleyna çıktı. Böylelikle 4. ve son eleme adayı Aleyna oldu.

Aleyna "Düellolardan korkmuyorum. Bir kere girince o heyecanı yaşayınca sürekli kendini yenilemek istiyorsun. Adımın çıkmasını bekliyordum. Eşleşmeleri merak ediyorum" dedi.