Survivor 2023... YARIŞMAYA VEDA EDEN KİM OLDU?

Survivor 2023'de bu haftanın eleme adayları Ünlüler Takımı'ndan Yusuf, Gönüllüler Takımı'ndan ise Aziz, Aleyna ve Chaby olmuştu.

Aleyna Elibol gözyaşlarını tutamadı

Survivor'da haftanın son iki eleme adayı olan Chaby ve Aleyna yokluk adasına gitti.

Yarışmacılardan Aleyna ertesi gün uyandığında sinirlerinin bozulduğu söyleyerek gözyaşlarına boğuldu.

Veda eden isim belli oldu

Survivor'da bu hafta eleme adayları ünlüler takımından Yusuf Güney, gönüllüler takımından ise Aziz, Aleyna ve Chaby'di.

Survivor'a veda eden isim Aleyna oldu. Aleyna 'Ne diyebilirim, çok üzüldüm. Kalan arkadaşlarıma başarılar diliyorum.

Umarım hak eden şampiyon olur.' sözlerini kullandı.

Acun Ilıcalı Aleyna'yı 'Daha önünde yaşacağın çok güzel günler var.

Seni kısa sürede tanıdık sempatik bir yarışmacısın.

Biraz erken oldu gibi geldi bana da ama yapacak bir şey yok' sözleri ile teselli etti.