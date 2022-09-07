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Sürpriz Düet Geliyor

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Sürpriz Düet Geliyor

Son dönemin en sevilen ismi Elif Buse Doğan, konserlerine tam gaz devam ediyor.

Türkiye'nin her şehrinde dinleyicileriyle buluşan Elif Buse Doğan, konserlerinin assolisttinin çocuklar olduğunu belirtti. 7'den 77'ye her yaştan hayran kitlesi olduğunu ancak konserlerinin son bölümünde çocuklarla birlikte 'Samsak Döveci'ni seslendirdiğini söyleyen Doğan, 'Seslendirdiğim şarkı ve türküleri binlerce kişiyle birlikte seslendirmek hayalimdi bu hayalime kavuştuğum için mutluyum. Özellikle çocuklar konserlerime ayrı bir renk katıyor' dedi.

Yoğun konser maratonuna devam eden Elif Buse Doğan, önümüzdeki günlerde sürpriz bir düet geleceğini belirtti. Bu arada Doğan'ın konser takvimi aşağıdadır.

Konser Takvimi :

6 Eylül Gömeç/Balıkesir

20 Eylül Sivrihisar /Eskişehir

24 Eylül Nevşehir

25 Eylül Sancaktepe/İstanbul

4 Ekim Zeytinburnu/İstanbu

5 Ekim İstanbul

22 Ekim Denizli

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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