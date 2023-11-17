Sunucu Metin Hakkı Uca'nın Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı

Kocaeli'de geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sunucu Metin Hakkı Uca'nın cenazesi, avukatı tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken rahatsızlık geçiren ve kaza yapan ünlü sunucu Metin Hakkı Uca, Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. En son tedavi gördüğü hastanede entübe edilen Metin Hakkı Uca, gece saat 01.00 sıralarında hayatını kaybetmişti. Ölümünün ardından Uca'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. Burada otopsi işlemleri biten Uca'nın cenazesi avukatı tarafından teslim alındı. Cenaze Şişli Zincirlikuyu Mezarlığı gasilhanesine kaldırıldı. Defin işlemlerine ilişkin bilgilerin sunucunun menajeri tarafından açıklanacağı öğrenildi. - İSTANBUL