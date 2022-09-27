Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sultan Bozkurt 'Titanik' ile Gündemde

Magazin Haberleri

Sultan Bozkurt 'Titanik' ile Gündemde

Sultan Bozkurt, yeni şarkısı "Titanik" ile iyi bir çıkış yakaladı. Bozkurt, şarkısının çok iyi tepkiler aldığından bahsetti.

Şarkıcı Sultan Bozkurt "Yeni şarkımız çok beğenildi. Hem gönderme içeren bir şarkı, aynı zamanda aşkı da anlatıyor" dedi.

Klibi hakkında da konuşan Bozkurt,"Bu aralar çok çalışıyorum. Sadece bu şarkıya klip çekmedim. Üç gün içinde iki klip çektim. Beş günde de yeni iki şarkı kaydı yaptık. Yorgunluk yavaş yavaş çıkmaya başladı ama değer her şeye" şeklinde konuşurken, yakın zaman içinde de sürpriz bir düet yapacağını söyledi.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Bozkurt Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title