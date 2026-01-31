Haberler

Süleyman Orakçıoğlu'nun boşanma kararının perde arkasında aldatma iddiası mı var?

Süleyman Orakçıoğlu'nun boşanma kararının perde arkasında aldatma iddiası mı var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan Magazin Bahane programında, Hakan Solaker ve Gökay Kalaycıoğlu, Süleyman Orakçıoğlu'nun Ahu Orakçıoğlu ile yaklaşık iki ay önce gerçekleşen boşanmasını masaya yatırdı. Programda, boşanma kararının arkasında aldatma iddiası olduğu öne sürülürken, Orakçıoğlu'nun medyadan çekilmemesi halinde bugün büyük kanallardan birinin ana yüzü olabileceği yorumları yapıldı.

Magazin Bahane programında, sunucular Hakan Solaker ve Gökay Kalaycıoğlu, iş dünyasının tanınan isimlerinden Süleyman Orakçıoğlu'nun, Ahu Orakçıoğlu ile yaklaşık iki ay önce gerçekleşen boşanmasını tüm yönleriyle ele aldı. Programda, boşanmanın perde arkasına dair çarpıcı iddialar ve Orakçıoğlu'nun kariyerine ilişkin dikkat çekici değerlendirmeler gündeme geldi.

"GERÇEK BOŞANMA SEBEBİNİN ALTINDA ALDATMA İDDİASI VAR"

Programda yapılan değerlendirmelerde, Süleyman Orakçıoğlu'nun Ahu Orakçıoğlu ile olan evliliğinin resmi olarak sona erdiği hatırlatılırken, asıl boşanma kararının arkasında aldatma iddiası olduğu öne sürüldü. Hakan Solaker, bu sürecin kamuoyuna yansıyan kısmıyla sınırlı olmadığını belirterek, kulislerde konuşulan iddiaların evlilikteki kırılma noktasını oluşturduğunu ifade etti. Konunun hukuki boyutuna girilmezken, yaşananların magazin gündeminde uzun süre konuşulacağı vurgulandı.

"MEDYAYI BIRAKMASAYDI BUGÜN ANA HABER YÜZÜ OLABİLİRDİ"

Programın ilerleyen bölümünde ise Süleyman Orakçıoğlu'nun geçmişteki medya kariyeri masaya yatırıldı. Gökay Kalaycıoğlu, Orakçıoğlu'nun ekranlardan çekilmemesi halinde bugün çok büyük kanallardan birinin ana yüzü olabilecek potansiyele sahip olduğunu dile getirdi. Medyadan uzaklaşmasının kariyerinde önemli bir kırılma yarattığını belirten yorumcular, özel hayatındaki bu ayrılığın da kamuoyunda "değer miydi?" sorusunu beraberinde getirdiğini ifade etti. Programda, Ahu Orakçıoğlu ile yolların ayrılmasının ardından yaşanan sürecin magazin dünyasında yeni tartışmaları tetiklediği kaydedildi.

Dilşad Özcan
Haberler.com / Magazin
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında

Şafak vakti düğmeye basıldı! 11 ünlü isim gözaltında
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

İşte şafak baskınıyla alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?

Anlaşma sonrası ilk açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu

Erdoğan'dan çifte görev! Hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı

Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı
Fener taraftarı şokta! Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular

Fener taraftarı şokta! Takımın yıldızının yeni adresini duyurdular
Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?

Anlaşma sonrası ilk açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi

Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi
Fatih Ürek'in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci'den manidar 'aile' sözleri

Fatih Ürek'in yakın dostundan hastane önünde manidar "aile" sözleri