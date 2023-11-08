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Şükran Ovalı'nın lüks evinden paylaşım eleştirilere neden oldu

Yargı dizisinde Savcı Derya karakterine hayat veren Şükran Ovalı, lüks evinin balkonundan yaptığı paylaşım ile eleştirilerin hedefi oldu.