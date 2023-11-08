Şükran Ovalı'nın lüks evinden paylaşım eleştirilere neden oldu
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Yargı dizisinde Savcı Derya karakterine hayat veren Şükran Ovalı, lüks evinin balkonundan yaptığı paylaşım ile eleştirilerin hedefi oldu.
Son olarak Yargı dizisinde Savcı Derya karakterine hayat veren güzel oyuncu Şükran Ovalı, sosyal medyada aktif bir isim.
Ünlü oyuncu, futbolcu eşi Caner Erkin ve minik kızları Mihran Ela ile yaşadıkları lüks evinin balkonundan paylaşımda bulundu.
Yünlü külot şort giyen Ovalı, lüks evinde verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı.
Oyuncu yün külodu ile eleştiri yağmuruna tutuldu.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin