Şükran Ovalı Erkin... İDDİALI SİYAH ELBİSESİ İLE BÜYÜLEDİ!..

Menajerimi Ara, Bez Bebek, Leyla ile Mecnun, Vatanım Sensin gibi yapımlarda rol alan 38 yaşındaki oyuncu Şükran Ovalı, oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Futbolcu Caner Erkin ile mutlu bir evlilik sürdüren güzel oyuncu, iddialı pozlarıyla adeta büyüledi.

Siyahlar içinde

Yargı dizisinde hayat verdiği Savcı Derya karakteri ile büyük beğeni toplayan Şükran Ovalı, siyah elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine topladı.

Ovalı, siyah kalp emojisi ile pozlarını paylaştı. Ünlü ismin paylaşımı takipçileri tarafından çok beğenildi.

"Aşksın be aşk"

Galatasatay, Fenerbahçe ve Beşiktaş takımlarında oynadıktan sonra şimdilerde Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da top koşturan Caner Erkin, oyuncu eşinin şıklığına kayıtsız kalmadı. Caner Erkin "Aşksın be aşk" yorumunda bulundu.