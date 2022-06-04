Stresli Olan Sadece Kariyerim Değil! - Haberler

Reklam kampanyası için seslendirdiği şarkıdan bahseden Aleyna Tilki "Çok güzel bir klip çok güzel bir şarkı oldu. Zaten ne zamandır böyle hareketli bir şarkı çıkartmıyordum. Bu şarkım da çok sevildi, çok mutluyum." dedi.

Kolundaki dövmelerinin 'Sakızdan çıkan dövmeler' olarak tiye alınması hakkında Tilki gülerek "Evet ya sakızdan çıkıyor diyorlar, çok üzülüyorum. Dövmeme sakız diyorlar. Ben böyle tarzları seviyorum. Beni yansıtıyorlar. Hem karanlık tarafım var hem de bebeksi falan, tam beni yansıtan bir şey olduğu için onu yaptırdım. Biraz sakızdan çıkmış olabilir." dedi.

Geçtiğimiz günlerde iç kanamasından dolayı hastaneye kaldırılan Tilki, o anları ve sağlık durumu hakkında "Şu an da çok şükür daha iyiyim. İç kanama geçirirken sahnede baya gümbür gümbür eğleniyordum. Bilinç kaybı yaşadım. Kendi kendime atlatmışım zaten, orada şükrediyoruz. Kan sayılarım düşmüş bayağı. Sağlık çok önemli, benim demek ki bazı konularda uyarılmam gerekiyordu ki zihnim de bana uyarı verdi. Stres yapmak gibi, çok yoğun bir tempom var. Yurt dışı ve Türkiye derken çok stresli geçiyor benim için. Stresli olan sadece kariyerim değil tabii ki kişisel özel hayatımda da sorunlarım var. Çok okuyan biri olduğum için bazen bildiğim şeyler bana ağır geliyor, derin bir kızım." dedi.

"HER ŞEYİ İLE PAKET HALİNDE SEVERİM"

Muhabirlerin "Aşkta şansız mısınız?" sorusuna Tilki "Kimse yok yani. Çünkü sevme becerisi insanların genelini bildiğinden çok daha fazlası. Ben bir kere bir insanı kim olduğu için sevmem. Onun eksik yanlarını görmek isterim, karanlık yanlarını görmek isterim, aydınlık yanlarını görmek isterim. Her şeyi ile paket halinde severim ve onu değiştirmek istemem. İnsanlar beni güzel olduğum için seviyor. ya da insanlar beni ünlü olduğu için seviyor, Aleyna Tilki olduğum için seviyor. Küçükken de öyleydi, güzelliğimi seviyordu beni sevmiyordu ki. Çünkü beni sevebilmesi için benim en karanlık, en eksik olan içimdeki yanları da bilmesi ve buna rağmen beni sevmesi gerekir. Böyle bir sevginin bulunması çok zor çünkü insanların sevgiyi bilme tanımı çok yanlış. O gözlerine bayılıyorum diyor mesela. Neyini seviyorsunuz diyorsun saçlarını diyor. Bu durum bana sahte geliyor. Ben olsam derim ki akıttığı göz yaşlarına hayranım derim. Beni tanıdıklarına extra bir şok yaşıyorlar. Bana tapma noktasına geliyorlar." dedi.

"BEN AYRILIĞI ANNE VE BABAMDAN ÖĞRENDİM"

Muhabirlerin "Hiç aldatıldın mı? ya da terk edildin mi?" sorusuna ise Tilki "Yok, terk de etmedim. Ben ayrılığı anne ve babamdan öğrendim. Onlar ayrıldığında bile annem, babamın evine gidip onun evinin mutlu olmasını iyi olmasını istedi. Beraber babamın evini kurdu. Ben arkadaş olarak kalmayı seçiyorum. İlişki bitince güle güle demek yerine arkadaş olmayı tercih ediyorum ben. Her ilişkimde gerçekten çok sadık bir ilişki geçiriyorum. Herkesin bir vakti var, bir yol ayrımı oluyor ben uzun dönem ilişki taraftarıyım ama bir ömür boyu biri ile kalamam." dedi.

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