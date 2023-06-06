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Star Yayın Akışı Bugün: Hangi Diziler ve Programlar Yayınlanacak?

Star Yayın Akışı Bugün: Hangi Diziler ve Programlar Yayınlanacak?

Magazin Haberleri

Star kanalının bugünkü yayın akışı listesi araştırılıyor. Diziseverler, beklediği diziler ve yarışma programlarını bu listede bulabilecekler. İşte Star yayın akışı detayları...

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Yalı Çapkını

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Söz

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Aykut Enişte 2

22:30 Aykut Enişte 2

Kaynak: InterSinema.com / Magazin

Sabahın Sultanı Seda Sayan Aykut Enişte Star Magazin Haberler

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