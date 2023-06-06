Star Yayın Akışı Bugün: Hangi Diziler ve Programlar Yayınlanacak?
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Star kanalının bugünkü yayın akışı listesi araştırılıyor. Diziseverler, beklediği diziler ve yarışma programlarını bu listede bulabilecekler. İşte Star yayın akışı detayları...
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Yalı Çapkını
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Söz
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Aykut Enişte 2
22:30 Aykut Enişte 2
Kaynak: InterSinema.com / Magazin