Star Yayın Akışı
Magazin Haberleri
Star kanalının bugünkü yayın akışı listesi. Diziler, yarışma programları ve haberler...
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:30 Çöp Adam
03:00 Bir Şansım Olsa
03:45 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum
04:45 Söz
06:00 Ömer
09:00 Hayat Sevince Güzel
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Çöp Adam
16:00 Yalı Çapkını
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Ömer
Kaynak: InterSinema.com / Magazin