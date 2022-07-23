Sosyal Medyanın Yeni İkilisi

Sosyal medya için çektikleri eğlenceli videoları binlerce beğeni yağmuruna tutulan ikili en son İstanbul sokaklarında aksiyon tadında bir video çektiler.

Çekimleri tarihi Balat semti ve Mecidiyeköy'de yapılan video yaklaşık 5 saat sonunda tamamlandı. Enerji yüklü ve eğlenceli görüntülerden oluşan videoda ikilinin uyumu göz dolduruyor. Yeni ikiliyle birçok marka şimdiden işbirliği yapmak için teklifte bulunmaya başladı.

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