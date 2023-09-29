Sosyal medya fenomeni Tıvorlu İsmail'in oğlunun düğününde 6,9 milyon lira değerinde altın ve para takıldı

Sosyal medya videoları ile ünlenen şarkıcı Tıvorlu İsmail'in oğlu Mazlum Aşkan'ın düğününde 6,9 milyon lira değerinde altın ve para takıldı. Düğüne birçok ünlü isim ve davetli katıldı.

SOSYAL medya videoları ile ünlenen şarkıcı 'Tıvorlu İsmail' olarak bilinen İsmail Aşkan'ın, Iraklı Zine Ataman (25) ile hayatını birleştiren oğlu Mazlum Aşkan'ın (28), Beytüşşebap ilçesinde 2 gün 2 gece süren düğününde 6,9 milyon lira değerinde altın ve para takıldı.

Düğünlerde şarkıcılık yapan sosyal medya fenomeni 'Tıvorlu İsmail' olarak bilinen, Gevdan aşireti mensubu İsmail Aşkan'ın oğlu Mazlum Aşkan, hayatını Iraklı Zine Ataman ile birleştirdi. Çiftin Beytüşşebap'taki 2 gün 2 gece süren düğününe Belediye Başkanı Habip Aşan, Goyan, Elki, Jırki, Mamhura, Pirosi ve Gevdan gibi bölgedeki aşiretlerin liderleri ve mensupları ile internet fenomenleri, yurt dışından gelen iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı. Özel hazırlanmış folklor ekibinin de yöresel kıyafetleriyle dans gösterileri yaptığı düğünde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına çelenk de yer aldı. Gelen misafirlere 2 ton yemek hazırlanıp dağıtılırken, düğünde damada 5 milyon 200 bin lira değerinde altın ve para, geline de 1 kilo altın ve 75 bin lira takı takıldı. Düğünde takılan takı ve paraların 6,9 milyon lira değerinde olduğu belirtildi.

'YALNIZ BIRAKMAMIŞ OLDUKLARINI GÖRMEK DUYGULANDIRDI'

Oğlunun düğününe katılımlardan dolayı memnun olduğunu belirten İsmail Aşkan, 'Çok mutluyuz, benim onları yalnız bırakmadığım gibi, onların da beni yalnız bırakmamış olduğunu görmek beni çok duygulandırdı. Gelen, gelemeyen, desteklerini ve tebriklerini ileten, düğünde bulunan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim' dedi.

İlçe Belediye Başkanı Habip Aşan da, düğünün sosyal bir aktiviteye dönüştüğünü ifade ederek, 'Gelen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu düğün aynı zamanda sosyal bir aktivite de oldu. İnsanlar arasında bu uyumlu havayı da gözler önüne serdi. Bunun için çok mutluyuz. Herkese teşekkür ediyorum, genç çiftlerimize mutluluklar diliyorum' diye konuştu.(DHA)