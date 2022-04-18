Songül Karlı... BAMBAŞKA BİR ÇEHREYE BÜRÜNDÜ!

Songül Karlı olağanüstü değişimi ile sosyal medyada çok dikkat çekti.

Sık sık görünümünde değişiklik yapan 48 yaşındaki Karlı'nın son halindeki büyük değişim büyük ses getirdi.

Güzel türküleriyle kulakların pasını silen ünlü türkücü Songül Karlı yine görünümünde yaptığı değişiklikle gündem oldu.

Fakat bu seferki diğerlerine hiç benzemiyor.