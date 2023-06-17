Soner Sarıkabadayı Bursa'da sevenleriyle buluştu

Pop müziğinin sevilen isimlerinden Soner Sarıkabadayı, Bursa sahnesinde sevenleriyle buluştu. Bursalı sevenlerinin karşısına iki farklı kıyafet kombini ile çıkan Sarıkabadayı, Bursa dinleyicisinden tam not aldı.

Yoğun bir ilginin yaşandığı konserde, Bursalılara keyifli bir gece yaşatan Sarıkabadayı, kendisinin seslendirdiği 'Kutsal Toprak', 'İnsan Sevmez mi?', 'Buz', 'Sadem' gibi şarkılarının yanı sıra sözleri kendisine ait başkaları için yazmış olduğu şarkılara da repertuvarında yer verdi. Popüler olan şarkılarından oluşturduğu repertuvara yer verdiği gecede Bursalılara büyük coşku yaşatan Sarıkabadayı, sahnedeki enerjisi ve danslarıyla da beğeni topladı.

Kombinlerini seyirciler değerlendirdi.

Ünlü pop sanatçısı Soner Sarıkabadayı, iki bölümden oluşan konser performansında iki farklı kıyafet ile sevenlerini karşıladı. İlk bölüm için takım kombini tercih eden Sarıkabadayı ikinci bölüm için spor kombin tercih etti. Sahnede sık sık dinleyicileri ile sohbet eden ünlü popçu Soner Sarıkabadayı; 'Hepiniz hoşgeldiniz. Kombinimi nasıl buldunuz? İkinci bölümde de farklı bir kombin ile karşınızda olacağım. Hangisini daha çok beğeneceksiniz.' Diyerek dinleyicilerin alkışları ile tam not aldı.

İkinci bölümde siyah beyaz kombini ile sevenlerinin karşısına çıkan Soner Sarıkabadayı, ikinci kombini ile daha çok alkış topladı.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Sarıkabadayı, Bursalılara unutulmaz müzik keyfi yaşattı. - BURSA