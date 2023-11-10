Soner Arıca... 10 KASIM' A ÖZEL VİDEO KLİP!

Soner Arıca Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel yazdığı, “Cumhuriyet Bayramı” haftasında hemen hemen bütün okullarda final marşı olarak okutulan, meydanlarda on binlerce kişinin hep bir ağızdan söylediği “Cumhuriyet - 100. Yıl Marşı”na 10 Kasım'a özel video klip hazırlattı.

Arıca'nın sözleri ve müziği kendine, düzenlemesi Miraç Kutlu'ya ait olan "Cumhuriyet - 100. Yıl Marşı"na, 10 Kasım'a özel hazırlattığı video klip; bu yılki ve geçmişten bugüne "Cumhuriyet Bayramı" kutlamalarından derlenen çok özel görüntülerden oluşuyor.

Tüm görüntülerin siyah – beyaz düzenlendiği klip, Ekin Akpınar tarafından kurgulandı.

Daha nice yüzlerce yıl izindeyiz biz

10 Kasım'a özel YouTube kanalından müzikseverlerle buluşturduğu "Cumhuriyet - 100. Yıl Marşı"nın klibi için sanatçı; "Marşın en temel anlatısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize en büyük emaneti ve armağanı olan 'Cumhuriyet'i daha nice yüzlerce yıl onun izinde kalarak korumak ve sonsuzluğa taşımak. Bu video klip, sözümüzü 10 Kasım'da da bir kez daha tekrarlamak için yayınlandı" dedi.