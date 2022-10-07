Son dakika haberi: Atıkları geri kazandıran öğretmen çift, çocukluk hayallerini gerçekleştiriyor

Denizli'de tasarım öğretmeni çift, çocukluklarından beri hayalleri olan konsepti oluşturmak için atölye açtı. Kendilerine ek kazanç da sağlayan öğretmenler, stık ve eski malzemeleri 'Atmıyoruz, Yeniliyoruz' sloganıyla geri kazandırıyor.

Denizli'de yaşayan tasarım öğretmeni Halil ve Zeliha Kahveci çifti, boş vakitlerini çocukluklarından beri hayal ettikleri tasarım atölyesinde geçiriyor. Kahveci çifti, hobi olarak başladıkları işlerinde farklı bir konseptle önemli bir çalışmaya imza attı. Son günlerde çöplere atılan atık ve eski malzemeleri, "Atmıyoruz, Yeniliyoruz" çalışması adı altında yeniden yeniliyor Bu sayede günlük eşyaların yanı sıra asırlık eşyaları da yeniden geri dönüşümle kazandıran çift, hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de boş vakitlerini dolu dolu geçiriyor. Dekoratif yüzey boyama işlemiyle birçok malzemeleri yenileyerek eskisinden daha yeni hale getiren Kahveci çifti, iş yerlerini gören vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladığını söylüyor.

"Kendimiz asırlık mobilyaları yeniye dönüştürüyoruz"

Eşiyle birlikte farklı bir konsept oluşturduklarını ve kendisinin çocukluğundan beri bu işe ilgili olduğunu anlatan Zeliha Kahveci, "Bizim yaptığımız bir sevgi işidir. Bu yaptığım çalışma çocukluğuma kadar dayanıyor. Küçüklüğümden beri bu işlere gerçekten çok ilgiliydim. Tabi sonrasında bu iş eğitime dayandı. Ben bir tasarım öğretmeniyim. Eşimle birlikte bu işi yürüyoruz. Eşime de arada sırada buraya gelerek destek oluyorum. Şu anda gündemdeki işimiz 'Atmıyoruz, Yeniliyoruz' çalışmasıdır. Burada farklı bir konsept oluşturduk. Kendimiz asırlık mobilyaları yeniye dönüştürüyoruz. Atölyemiz aynı zamanda dönüşüm odaklı. İnsanlar artık yeniyi değil, mevcut olan eski ürünü yenileyip kullanmak istiyorlar. Tabi işin bu noktasında da biz varız. Güzel keyifli dönüşümler yapıyoruz. İşin bitiminde de yaptığımız çalışmalar sonucu ortaya çıkan ürünleri keyifle izliyoruz. Burada hem keyifli bir zaman geçiriyoruz hem de ev ekonomisine katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Eskileri yeniye dönüştürmeleri çok güzel bir çalışma"

Dükkan önünde geçerken içeride bulunan ürünlerin dikkatini çektiğini belirten Arzu Beyhatun da yapılan çalışmayı çok beğendiğini söyledi. Beyhatun, insanların stres ve vakit geçirmesi için bulunması gereken yerlerden bir olduğunu belirterek, "Biraz önce bu dükkanın önünde geçiyordum ve içeride görünen ürünler dikkatimi çekti. İçeri girip yapılan ürünler hakkında bilgi almak istedim. Dükkanda çok şahane ev ürünlerini gördüm. Eskileri yeniye dönüştürmeleri çok güzel bir çalışma olmuş. İnsanlar stres atmak ve vaktini iyi değerlendirmek istiyorsa uğramaları gereken yerler arasında bulunuyor" dedi.

" Denizli'de bu tarz konsepte sahip bir yer bulmak çok zor"

Çalışmalardaki elde edilen ürünlerde profesyonel bir işçilik söz konusu olduğunu anlatan Fatma Koca Türkmen ise "Aslında bu yeri sosyal medyada bir araştırma yaparken buldum. Çünkü Denizli'de bu tarz konsepte sahip bir yer bulmak çok zor. Daha sonra bu dükkana geldiğimde içerideki ürünleri incelikten sonra daha çerçeveli bir yer olduğunu anladım. Burada atölye çalışmalarında yapıldığını öğrendim. Bu çalışmalara da katılmayı düşünüyorum. Herkese bu tür konseptleri görmesini tavsiye ediyorum. El sanatları ile uğraşanlar daha iyi bilir. Buradaki ürünlerde tam profesyonel bir işçilik söz konusudur. Buraya bir objeyle gelip birçok objeyle çıkabiliyorsunuz" diye konuştu. - DENİZLİ