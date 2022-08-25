Son dakika! Şarkıcı Gülşen, hakkındaki soruşturma kapsamında evinde gözaltına alındı

Son dakika! Verdiği konserde İmam Hatip liselilerine yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, gözaltına alındı.

Konserlerindeki kıyafetleriyle adından sıkça söz ettiren Gülşen'in nisan ayındaki bir sahnesinde "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" demesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Twitter'da "Gülşen Tutuklansın" etiketiyle trend listesinde yerini alan Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılması ve kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde edilmesi talimatı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Savcılıkça dün yapılan açıklamada, Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiği belirtildi. Talimatın ardından Gülşen, Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı. Gülşen'in ifadesi alınmak üzere adliyeye götürüldüğü kaydedildi.

"İMAM HATİPTE OKUMUŞ, SAPIKLIĞI ORADAN GELİYOR"

Gülşen'in nisan ayında verdiği bir konserde kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu görüntülerde Gülşen'in bir kişiyle ilgili olarak "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi. Sapıklığı oradan geliyor herhalde" dediği duyuluyor. Gülşen'in bu sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.

"GÜLŞEN TUTUKLANSIN" ETİKETİYLE TEPKİ YAĞIYOR

Gülşen'in tek bir kişi üzerinden tüm İmam Hatiplileri hedef almasının yanlış olduğunu dile getirilirken, "GülşenTutuklansın" etiketi Twitter'da birinci sıraya yerleşti. Gülşen'e tepki gösteren binlerce kullanıcı, "Bunun hesabı sorulsun", "Toplumun sinir uçlarını kaşıyor" ve "Böyle sanatçılar istemiyoruz" yorumunu yaptı.

İşte Gülşen için yapılan bazı yorumlar:

ALİ ERBAŞ: ŞİDDETLE KINIYORUM

Gülşen'in sözlerine tepki gösteren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları ifade etti; "En zor zamanlarında bile milletimizin sahip çıkıp bağrına bastığı, hayra çağırmak, iyiliği yaymak ve kötülüğü ortadan kaldırmak için kurulan ve 70 yıldır bu gayeye önder olan imam hatip okullarına ve mensuplarına hakaret edilmesi kabul edilemez. Şiddetle kınıyorum."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: NEFRET SUÇUDUR, İNSANLIK AYIBIDIR

Gülşen'in İmam Hatiplilerle ilgili sözleri AK Parti cephesinde de büyük tepki çekti. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ünlü şarkıcıya Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Çelik yaptığı paylaşımda, "Nefret üretmek bir sanat dalı değildir. Nefret yaymak bir sanatçı faaliyeti değildir. Toplumun belirli bir kesimini "sapıklık" iddiası ile hedef almak ve Türkiye'yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır... Bu çarpık zihniyetin mazide kaldığını düşünüyorduk. Ancak farklı kisveler altında sürdüğünü görüyoruz. Bu nefret zihniyeti ülkemizde asla zemin bulamaz. Nefrete karşı insanlık değerlerini savunmaya devam edeceğiz. İnsanlık onuru her türlü nefretin üstündedir." ifadelerini kullandı.

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