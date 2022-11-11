Somer Sivrioğlu... 'İŞİMDE BAŞARILIYSAM ESKİ EŞİMİN KATKISI BÜYÜK. HİÇ YEMEK YAPAMAZDI AÇ KALIRDIK!'

'MasterChef Türkiye' yarışmasının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu hakkında bomba bir itirafta bulundu.

Sivrioğlu, "İşimde başarılı olduysam eski eşimin katkısı var. Hiç yemek yapamazdı, aç kalırdık.

Tek eksiği odur, müthiş bir anne ve müthiş bir yoldaştır" dedi.

Özel yaşantısı ve 'MasterChef Türkiye' yemek yarışmasıyla gündemden düşmeyen şef Somer Sivrioğlu, katıldığı programda çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

"İYİ BİR AŞÇI DEĞİLİM AMA İYİ BİR ŞEFİM"

Ünlü şef, "Kendimi yemek pişirme konusunda yetenekli görmüyorum!

Ben o formasyondan gelmedim, işletmeci ailenin çocuğuydum, işletmesini biliyorum.

Annem bu işi biliyor, ben öğrenerek kendimi geliştirdim.

İyi bir aşçı değilim, ama iyi bir şef olduğumu söylüyorum" dedi.

"ESKİ EŞİM YEMEK YAPMAYI BİLMEZDİ, AÇ KALIRDIK"

Sivrioğlu, "İşimde başarılı olduysam eski eşimin katkısı var. Hiç yemek yapamazdı, aç kalırdık.

Tek eksiği odur, müthiş bir anne ve müthiş bir yoldaştır" itirafında bulundu.

Yapımcılığını BBO Yapım Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Altun Uçar'ın üstlendiği NTV ekranlarında yayınlanan Empati Programı'nda Ahmet Mümtaz Taylan, konuklarına yaşanmış, haberlere konu olmuş insan hikayelerini anlatıyor ve "sen olsan ne yapardın" diye soruyor.

Empati'nin yeni bölümünde Ahmet Mümtaz Taylan, ünlü yemek şefi Somer Sivrioğlu'nu konuk etti.

Sivrioğlu, yaşanmış insan hikayeleriyle Empati kurarken, kendi hayatına dair de cümleler kurdu. İşte Empati'de öne çıkanlar:

AŞIK OLUNCA, OKULDAN ATILMA AŞAMASINA GELDİM

Çok başarılı okula başladım, 15 yaşında bir kıza aşık olunca, başarının hiçbir faydası yok deyip, boşladım.

Kızın umrunda değil benim aldığım notlar, okulun en serserisi ile birlikte oluyor. Adam iyi basket oynuyor, ona ne matematikten ne aldığından...

O boşluğun arasında kültür edebiyat öğretmenim Gaye Barlas, beni herkesin bıraktığı yerde tuttu.

Okuldan atılmak üzereydim. Beni edebiyata çekti, tiyatroya başlattı...

İŞİMDE BAŞARILIYSAM ESKİ EŞİMİN KATKISI BÜYÜK. HİÇ YEMEK YAPAMAZDI AÇ KALIRDIK!

İşimde başarılı olduysam eski eşimin katkısı var. hiç yemek yapamazdı, aç kalırdık. Tek eksiği odur, müthiş bir anne ve müthiş bir yoldaştır.

TELEVİZYON ŞÖHRETİ SABUN KÖPÜĞÜ

Televizyon şöhreti sabun köpüğü bir şey, gelip geçici. Bugün program bitse, restoranıma döneceğim, diziye mi gideceğim?

Dükkanda duramıyorsun, yanlışları görüyorsun düzeltemiyorsun, mesleğime yeterli zamanı ayıramıyorum.

Jim Carrey demiş 'herkes 15 dakikalığına meşhur olsa da ne kadar anlamsız olduğunu görse' diye.

Olsunlar da görsünler. İşini yapıp şöhret olmak güzel, kalmaya çalışmak kötü.