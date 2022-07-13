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Sokak sanatçıları hem eğlendi hem eğlendirdi

İhlas Haber Ajansı - Enderhan Öz - Magazin
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Sokak sanatçıları hem eğlendi hem eğlendirdi

- Sokak sanatçıları hem eğlendi hem eğlendirdi Kırşehir'de bir müzik grubu, 9 günlük bayram tatilini değerlendirerek hem para kazanıyor hem de tatil yapıyor.

- Sokak sanatçıları hem eğlendi hem eğlendirdi

KIRŞEHİR - Kırşehir'de bir müzik grubu, 9 günlük bayram tatilini değerlendirerek hem para kazanıyor hem de tatil yapıyor.

Kente Kayseri'den gelen 'Güzelce' adlı müzik grubu şehrin en yoğun caddesi olan Terme Caddesi üzerinde sokak müziği yaparak para kazanıp kendi ifadeleriyle de tatil yapıyorlar. Aşık Said, Muharrem Ertaş, Ali Çekiç, Şemsi Yastıman ve en büyük saz ve söz ustadı Neşet Ertaş'ın memleketinde müzik yapıyor olmanın ve halkın ilgisinin de yeteri kadar olduğunu belirten Faruk Güzelce, 14 yaşından itibaren müzikle hayatını kazandığını söyleyerek, "Kırşehir'e müzik kültürünün var olması nedeniyle ve bayram harçlığımızı çıkartıp aynı zamanda da halka hünerimizi göstermek için geldik" dedi.

Terme Caddesi üzerinde müziğin sesiyle yoğunluk oluşurken, müzisyenlere bazı vatandaşlar çay ikramında bulunurken, bazı vatandaşlarda sevdikleri parçaları talep ederek, sosyal medya hesaplarında paylaştı.

İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz - Magazin

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