Şok Hamle! Hayatta Olmaz Demeyin Öyle Bir Şey Oldu Ki - Haberler

Snob Magazin'in özel haberine göre; Geçtiğimiz şubat ayında evlilik hazırlığı yaptığı deprem tahmin uzmanı Oksal Erev'den olaylı bir şekilde ayrılan Beste Açar, yeni bir aşka yelken açmıştı. Gönlünü iş insanı Evren Bölek'e kaptıran Beste Açar, yeniden dünya evine girme yolunda adım attı.

Öte yandan Evren Bölek'in geçtiğimiz ay boşandığı eski eşi Ece Taşkın ise Beste Açar'ın eski sevgilisi Oksal Erev ile birlikte olmaya başladı. İkilinin görüntü ve fotoğraflarının ortaya çıkması magazin gündemine bomba gibi düştü.

Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, işadamı sevgilisi Evren Bölek'le 23 Temmuz'da Budapeşte'de evlenecek. Bu haberin ardından Bölek'in eski eşi Ece Taşkın, Beste Açar'ın hamile olduğunu ancak eski eşinin çocuk sahibi olamadığı iddiasında bulunmuştu.

Beste Açar ve Evren Bölek'in avukatı ise yazılı bir açıklama ile iddiaları yalanlamıştı.

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