Şok Detay Ortaya Çıktı! İbrahim Çelikkol'un İlişkisi Boşanmadan Önce mi Başladı?

İbrahim Çelikkol, beş yıldır evli olduğu çocuğunun annesi mimar Mihre Mutlu'dan 2022'nin mayıs ayında boşanmıştı. Çelikkol'un birlikte olduğu sosyetik Natali Yarcan ile 2020 senesinde tanıştığı iddia edildi. İşte haberin detayları...

"MAYIS 2022'DE BOŞANDILAR"

Snob Magazin'in özel haberine; İbrahim Çelikkol, beş yıldır evli olduğu çocuğunun annesi mimar Mihre Mutlu'dan 2022'nin mayıs ayında boşanmıştı. İkilinin boşanmasının ardından Çelikkol, Siyah Beyaz Aşk ve Kuş Uçuşu dizisindeki partneri Birce Akalay'la anılmıştı. Oyuncunun, daha sonra Akalay'ın da arkadaşı olduğu sosyetik Natali Yarcan'la aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

"ARALIK 2020'DE DİKKAT ÇEKEN BEĞENİ VE MESAJ"

İbrahim Çelikkol'un boşanmadan önce Yarcan'la birlikte olduğu iddiası, son günlerde magazin kulislerinde konuşulan haberlerin başında yer alıyor.

Natali Yarcan'ın, 2020'nin aralık ayında stilist Hakan Öztürk'ün Instagram sayfasında İbrahim Çelikkol'un o dönemde Doğduğun Ev Kaderindir'deki partneri Demet Özdemir'le BeStyle dergisine kapak olduğu kareyi beğenmesi dikkat çekti. Yarcan'ın fotoğrafı beğenmenin yanı sıra siyah kalp ve güneş emojisi koymasıyla, ikilinin daha önceden tanıştıkları hayranlarının gözünden kaçmadı.

"AVUKATI ARKADAŞI MI?"

Diğer konuşulan iddiaların biri ise; Çelikkol'un Mihre Mutlu'yla boşandığı dönem avukatı olan Salim Baki'nin eşi Vartu Baki ile Natali Yarcan'ın arkadaşı olduğu öğrenildi. O dönem oyuncunun hayranlarının dikkatini çekmemek için ise Yarcan ve Vartu Baki'nin Instagram'dan birbirini takipten çıktığı söyleniyor. Çelikkol ile Yarcan'ın iki yıldır birlikte olduğu iddiası, gündeme bomba gibi düşmüş oldu.

"AŞKLARINI İLAN ETTİLER"

Bir süredir birlikteliğini ilan eden oyuncu ve sosyetik, geçtiğimzi günlerde sosyal medya hesaplarından ilk kez fotoğraflarını paylaşmıştı. ikilinin Çelikkol'un Riva'daki evinde yaşayacağı iddia edilmişti.