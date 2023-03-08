Sivas'ta erkek nüfusu kadınlardan daha fazla

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İstatistiklerle Kadın 2022" çalışmasını kamuoyu ile paylaştı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2022 yılında 634 bin 924 kişiden oluşan Sivas nüfusunun 318 bin 18'ini erkekler 316 bin 906'sını ise kadınlar oluşturdu.

Diğer yandan Sivas'ta resmi olarak ilk evliliğini 2022 yılında yapmış olan kadınların ortalama evlenme yaşı 25,2, erkeklerin ortalama evlenme yaşı ise 27,9 olarak açıklandı. - SİVAS