- Sivas'ın enleri ödülleri sahiplerini buldu

SİVAS - Sivas'ın enleri ödülleri sahiplerini buldu, Ulusal Basın kategorisinde İhlas Haber Ajansı ödüle layık görüldü.

Sivas'ın Bileşenleri Konseyi tarafından bu yıl 3.sü düzenlenen Sivas'ın Enleri ödülleri sahiplerini buldu. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen ödül törenine şehrin önde gelenleri ve sanattan, eğitime, ticaretten spora kadar birçok alanda başarıları ile dikkat çeken simalar katıldı. Törende Sivaslılar tarafından önerilen ve yapılan oylama sonunda Sivas'ın enleri listesine girenlere ödülleri takdim edildi. Ulusal Basın kategorisinde İhlas Haber Ajansı ödüle layık görüldü. Ödülü İhlas Haber Ajansı Sivas Bölge Müdürü Göktürk Fırat, Sivas Bileşenleri Konseyi Başkanı Müslüm Türkcan'ın elinden aldı.

Türkcan bu yıl 3.'sünü gerçekleştirdikleri ödül töreniyle ilgili yaptığı değerlendirmede, " İlk ikisini İstanbul'da gerçekleştirmiştik. 3.sünü Sultanşehrinmiz Sivas'ımızda gerçekleştiriyoruz. İhlas Haber Ajansı Sivas'ın haberlerinin dünyaya duyurulmasında lokomotif görevi görüyor. Bizlerde Sivas'ta yaşayan tüm başarılı, yetenekli insanların daha çok tanınması, daha çok duyulması, bilinmesi amacıyla bu organizasyonu gerçekleştirdik. Sivas'ın adını her platformda duyurup, Sivaslıların sesi olmaya devam edeceğiz." Şeklinde konuştu.