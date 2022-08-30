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Sivas haberi | Kütahya'da Zara coşkusu

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Sivas haberi | Kütahya'da Zara coşkusu

Sivas haber: Kütahya'da Büyük Zafer'in 100. yıl coşkusu Zara konseri ve ışık gösteriyle devam etti.

Kütahya'da Büyük Zafer'in 100. yıl coşkusu Zara konseri ve ışık gösteriyle devam etti.

Programa; Vali Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, protokol ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Zara'yı ve ekibini kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Kütahya Valisi Ali Çelik, coşku dolu konser için teşekkür etti.

Büyük Zafer'in 100. yılının birlik ve beraberliği pekiştirmesi temennisinde bulunan Vali Çelik, "Rabbim bizi vatansız, bayraksız, sevgisiz bırakmasın. Birbirimize olan sevgimiz, saygımız sonsuza dek devam etsin" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

Alim Işık Kütahya Magazin Haberler

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