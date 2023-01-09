Sipahi... 'SONUÇTA BURASI TÜRKİYE, BEN DE TÜRK'ÜM!'

SİPAHİ'NİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Hartman Vakfı'nın balosunu basan militanlar Goran'ı ve Yıldırım'ı yaralamıştır ama asıl amaçları farklıdır.

Terör saldırısını gerçekleştirenler emellerine ulaşacak mıdır? Kızı Dora'nın tedavisi için Türkiye'ye kaçmaya karar veren Jasmin, Canan'dan yardım ister.

Canan onları sağ salim İstanbul'a getirmeyi başarabilecek midir?

Hartman Vakfı'ndaki saldırıyı araştıran Canan, militanı alnından vuran Yıldırım'ın kim olduğunu merak eder ve Narin'den Yıldırım Tunalı ismine ulaşır.

Sıradan bir adam, azılı bir militanı nasıl alnının ortasından vurmuştur, Canan bu gizemi çözebilecek midir?

Rus silah kaçakçısının buluştuğu tehlikeli İngiliz kadın ajan Amy, İvan'a bir kart verir.

Acilen ortadan kaldırılması gereken birinin bilgileri olan bu karttaki kişi Ali'yi de yakından ilgilendirmektedir ama henüz kimsenin haberi yoktur.

Sipahi ekibi, İngiliz ajan Amy'nin Ivan'a verdiği QR kodlu karta ulaşabilmek için akıllıca bir plan yapar.

Ali bu tehlikeli operasyonda istediği bilgilere ulaşabilecek midir?