Sipahi... ALİ VE CANAN ARASINDA KÖŞE KAPMACA OYUNU BAŞLIYOR!

Sipahi heyecan dolu 4. bölümüyle ekrana gelecek.

Canan'ın, Ali ile ilgili merakı giderek artar.

Onun kim olduğu konusunda bir türlü emin olamaz ve sonunda Ali'nin peşine düşer.

Ali ise Canan'a deşifre olmamak için elinden geleni yapar. Ancak Canan'ın elde ettiği bilgilere de ihtiyacı vardır.

Bu yüzden Ali ve Canan arasında tam bir köşe kapmaca oyunu başlar. Ali ve Yıldırım ise Habtor'un planını engellemeye çalışmaktadır.

Bu sırada Yıldırım kendi geçmişi ile ilgili yeni detaylar öğrenir. Bir davet ile olayların seyri tüm ekip için hız kazanır.

Beklenmedik isimler, tanıdık yüzler bir araya gelir. Yeni tanışmaların gerçekleşeceği bu bölümün her saniyesinde heyecan giderek artıyor.