Sinema Sanatçısı Neşe Aksoy Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
İzmir'de akciğer kanseri tedavisi gören Neşe Aksoy, 68 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden biri olan Aksoy, son yolculuğuna uğurlandı.

İZMİR'de akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sinema sanatçısı Neşe Aksoy (68), son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir İzmir'deki özel bir hastanede akciğer kanseri tedavisi gördüğü öğrenilen Yeşilçam oyuncularından Neşe Aksoy, dün sabah hayatını kaybetti. Çok sayıda Yeşilçam filminde rol alan Aksoy'un vefatı, sinema camiasında üzüntüye neden oldu.

Neşe Aksoy için bugün İzmir'de, Mavişehir Memur Kardeşler Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene kızı Elif Doğru, damadı Emek Can Doğru, yeğenleri Alper ve Tolga Dal, eski eşi Şükrü Ediz, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namaz sonrası Aksoy'un cenazesi, Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

NEŞE AKSOY KİMDİR

İstanbul'da 1966'da dünyaya gelen Neşe Aksoy, İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Aksoy, 'Kızlar Sınıfı Yarışıyor' ve 'Lodos Zühtü' adlı yapımlarda rol aldı. Başrollerinde Tarık Akan ve Fikret Hakan'ın yer aldığı 'Arkadaşım' filmiyle de tanınan Aksoy, sinema oyunculuğunun yanı sıra İngiltere'de resim eğitimi alarak çok sayıda sergiye de imza atmıştı.

500
