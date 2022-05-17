Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu... İKİNCİ KIZLARI DOĞDU! - Haberler

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Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu... İKİNCİ KIZLARI DOĞDU!

Magazinkolik - Magazin
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Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu... İKİNCİ KIZLARI DOĞDU!

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, bebek sevinci yaşadı. 'Lalin' isminde kızları bulunan çiftten Kobal, ikinci kez kız bebek dünyaya getirdi.

Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal bugün doğum yaparak ikinci kez annelik heyecanını yaşadı.

İkinci kızını dünyaya getiren 34 yaşındaki Kobal'ın ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

2016 yılında evlenen oyuncu çiftin 1,5 yaşında Lalin adlı bir kızları var.

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