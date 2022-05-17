Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu... İKİNCİ KIZLARI DOĞDU! - Haberler

Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal bugün doğum yaparak ikinci kez annelik heyecanını yaşadı.

İkinci kızını dünyaya getiren 34 yaşındaki Kobal'ın ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

2016 yılında evlenen oyuncu çiftin 1,5 yaşında Lalin adlı bir kızları var.

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