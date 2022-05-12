Sinan Akçıl - Burcu Kıratlı... İKİNCİ KEZ BOŞANDILAR!

Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, Aralık 2018'de sürpriz bir şekilde Amsterdam'da nikâh masasına oturmuş, 9 ay evli kalan çift ani bir kararla da boşanmıştı.

İkili, ayrılığın ardından ilişkilerine bir şans daha vermiş ve Şubat 2021'de yeniden evlenmişti.

Bir dargın bir barışık aşıklar ikinci şansı da iyi değerlendiremedi.

Bir süredir ayrı evlerde yaşayan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı bugün Beykoz Adliyesi Aile Mahkemesi'nde gerçekleşen dava ile üç dakikada boşandı.

"İKİ BOŞANMA… BİRAZ FAZLA CESURUZ"

Boşanma davası sonrası Sinan Akçıl, "Zaten beş aydır ayrıydık. Evli gibi değildik.

Prosedür gereği bunu yapmak gerekiyordu. Herkes için hayırlısı olsun.

Ayrılık her zaman var. Çok özel skandallar falan yok. Hiçbir kırgınlık yok.

Çok değerli bir insan. Güzel bir hikayeydi ama her hikayenin bir sonu olabiliyor" dedi.

Burcu Kıratlı da "Bir şey söylemeyeceğim. Açıkçası şu an hissizim.

Pek de bir şey söylemeye gerek yok. İki boşanma… Biraz fazla cesuruz" diye konuştu.

Magazinkolik / Magazin