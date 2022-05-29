Simge, Uşaklı gençleri coşturdu - Haberler

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Simge, Uşaklı gençleri coşturdu

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Simge, Uşaklı gençleri coşturdu

Ünlü pop şarkıcısı Simge Sağın, Uşak'ta düzenlenen ModaFest etkinliklerinde bir araya geldiği hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Ünlü pop şarkıcısı Simge Sağın, Uşak'ta düzenlenen ModaFest etkinliklerinde bir araya geldiği hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Son yılların en popüler pop şarkıcılarından birisi olan Simge Sağın, Uşak'ta UKAMER'in düzenlediği ModaFest'e katıldı. Düzenlenen konserde binlerce Uşaklı vatandaş, popüler şarkıcının şarkılarına eşlik etti.

Büyük ilgi gören konserde, hayranlarının sevgi gösterileri eşliğinde sahneye çıkan ünlü pop şarkıcısı, en sevilen şarkılarını seslendirdi. Alanı dolduran kalabalığın da şarkılara coşkuyla eşlik ettiği konserde, renkli görüntüler ortaya çıktı. 3 saate yakın süren konserde güzel şarkıcı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Simge Sağın Uşak Magazin Haberler

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