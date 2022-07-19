Simge Sağın Eski Sevgilisi Ozan Bayraşa ile Yeniden mi Barıştı - Haberler

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Simge Sağın Eski Sevgilisi Ozan Bayraşa ile Yeniden mi Barıştı

Snob Magazin - Magazin
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Simge Sağın Eski Sevgilisi Ozan Bayraşa ile Yeniden mi Barıştı

Şarkıcı Simge Sağın, 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi aranjör Aytaç Özgümüş ile ayrıldı. Ünlü şarkıcının sosyal medya hesabından eski sevgilisi Ozan Bayraşa'nın da yer aldığı fotoğrafı paylaşması, "'Eski sevgililer barıştı mı?" sorusunu akıllara getirdi.

Ünlü şarkıcı Simge Sağın ile bu yaz aşklarını resmiyete dökmesi beklenen aranjör Aytaç Özgümüş cephesinden üzücü haber geldi. İki yıldır beraber olan çift sessiz sedasız ayrıldı.

Simge Sağın sosyal medya hesabından eski sevgilisi Ozan Bayraşa'nın da olduğu bir fotoğraf paylaştı. Müzik stüdyosunda çekilen karede Sağın, eski sevgilisini de etiketlemeyi unutmadı. Bu fotoğrafın ardından akıllara "Sime Sağın sevgilisinden eski sevgilisi yüzünden mi ayrıldı" sorusu geldi.

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