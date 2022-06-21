Simge Sağın'dan Olay Poz
Snob Magazin - Magazin
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cesur sahne kıyafetleriyle dikkat çeken şarkıcı Simge Sağın'ın son paylaşımı olay oldu. Sağın, ayna karşısında bikinili pozunu paylaştı.
Asıl çıkışını 2015'te piyasaya sürdüğü Miş Miş parçasıyla yapan Simge Sağın, müzik kariyerinin yanı sıra sosyal medyada paylaştığı cesur fotoğraflarla da gündeme geliyor.
Sahne kıyafetleriyle de adeta Gülşen'e meydan okuyan şarkıcı Simfe Sağın'ın Instagram'da paylaştığı son pozu olay oldu.
Ayna karşısında bikinili pozunu paylaşan Simge Sağın güzelliğiyle de göz doldurdu.
Snob Magazin / Magazin