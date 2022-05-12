Silvan Belediyesinden Mustafa Ceceli konseri

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Silvan Belediyesi, kültürel etkinlikler bünyesinde Mustafa Ceceli konseri düzenleyecek.

Silvan Belediyesi, sosyal ve kültürel etkinliklerine devam ediyor. Bu anlamda Silvan Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğünce, Silvan Şehir Stadında Mustafa Ceceli konseri düzenleyecek. Silvan belediyesinin sadece şehrin alt yapı, yol, ulaşım, sosyal donatı alan sorunlarını çözmediğini belirten Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Murat Öztürk, "Bunun yanında birçok medeniyete başkentlik yapan tarihin incisi Silvan'da kültürel alandaki eksikliği gidermek için kırsalda sinema etkinlikleri, merkezde Ramazan etkinliği gerçekleştirdik. Bu etkinliklerde binlerce vatandaşlarımızla bir araya gelerek güzel bir birliktelik oluşturduk" dedi.

"Silvanlılar, bahara müzik eşliğinde merhaba diyecek"

Silvanlıların bahara müzik eşliğinde merhaba diyeceklerini belirten Öztürk, "Terör örgütünün en çok zarar verdiği, çukur eylemleriyle tahribatın yaşandığı, ilçelerimizden biri olan Silvan ilçemizde vatandaşlarımız sosyal ve kültürel birçok güzelliklerden mahrum bırakıldı. Vatandaşlarımızı sosyal ve kültürel alanda müzikle buluşturmak için ilk defa düzenlenecek olan açık hava konserine Silvanlılar bahara müzik eşliğinde merhaba diyecek" diye konuştu.

Bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade eden Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Murat Öztürk, 17 Mayıs Salı günü Silvan Şehir Stadında düzenlenecek olan Mustafa Ceceli konserine tüm halkın davetli olduğunu dile getirdi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Magazin