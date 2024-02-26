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Sıla, unutulmaz bir gösteriye imza attı

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Sıla, Kerki Solfej'in organizasyonunda 8 bin kişiyle unutulmaz bir gösteriye imza attı. Konserde yaşanan teknik aksaklıkla ilgili Sıla'nın pozitif yorumu alkışlandı.

Bu tesadüfü sahne için evden yola çıktığında fark ettiğini söyleyen sanatçı, "Tesadüf adı verilen şeylere çok inanmam. Bugün buraya gelirken yolda fark ettim. Benim için büyük sürpriz.

Gecenin sihirli fırça darbesi bu." dedi. Kerki Solfej'in organizasyonunda dev salonu dolduran 8 bin kişiyle unutulmaz bir gösteriye imza attı. Amor Garibovic imzalı iki kıyafetle sahnede olan Sıla, şarkıları kadar kostümleri ve dijital görsel şovu ile de dikkat çekti.

"NE MUTLU BÜYÜMEK"

Sıla'nın konserin başında yaşanan teknik aksaklıkla ilgili pozitif yorumu 8 bin kişi tarafından alkışlandı: "Başta yaşanan teknik aksaklıkla 'Merhabama' kıydılar ama buna çok fazla üzülmekle zaman kaybedecek kadar da toy ve tecrübesiz değilim artık.

Eskiden olsa çok üzülürdüm hem de insanlara dar ederdim. Şimdi öyle bi durumda değilim. Sizlerle beraber şarkı söylemek çok kıymetli. Ne mutlu büyümek" diye konuştu.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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