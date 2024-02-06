Sıla, İstanbul ve Ankara'da muhteşem konserler verdi

Geçtiğimiz cuma akşamı İstanbul Günay'ı dolduran sanatçı hayranlarına muhteşem bir gece yaşattı. Giydiği pullu sahne kıyafetiyle adeta göz kamaştırdı.

30 şarkıdan oluşan özel gazino repertuvarı ile sahne alan Sıla ertesi gün de Ankara Günay'da muhteşem Ankara seyircisini şarkılarıyla mest etti.