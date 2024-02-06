Sıla, İstanbul ve Ankara'da muhteşem konserler verdi
Sıla, geçtiğimiz cuma akşamı İstanbul Günay'da ve ertesi gün Ankara Günay'da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Pullu sahne kıyafetiyle göz kamaştıran sanatçı, özel gazino repertuvarıyla seyircileri mest etti.
Geçtiğimiz cuma akşamı İstanbul Günay'ı dolduran sanatçı hayranlarına muhteşem bir gece yaşattı. Giydiği pullu sahne kıyafetiyle adeta göz kamaştırdı.
30 şarkıdan oluşan özel gazino repertuvarı ile sahne alan Sıla ertesi gün de Ankara Günay'da muhteşem Ankara seyircisini şarkılarıyla mest etti.