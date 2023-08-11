Sicimoğlu'nun eşi hakkında çıkan iddialara yanıtı

İddiaların ardından Sicimoğlu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Zeynep Hanım 2019 yazında bir gece aniden konuşamaz oldu. Çekilen beyin MR'ı sonucu sol tarafında büyük bir kist saptandı ve acil ameliyat tavsiyesi alındı.

Zeynep Hanım'ı, yanımıza kız kardeşini de alarak Amerika'ya götürdüm. Zeynep Hanım'la beraber haftalarca Amerika'da küçük bir hastane odasında baş başaydık.

Türkiye'ye döndükten sonra da Koç Üniversitesi Hastanesi'nde aylarca süren bir kemoterapi süreci başladı. O dönem hastanede bulunmuş pek çok hasta yakınından 'biz sizi defalarca gördük orada, şahit olmaya da hazırız' diyen mesajlar alıyorum.

Zeynep Hanım hayatımda tanıdığım en zeki, en kültürlü ve en asil kadındır. Şu an bize yaşatılan bu acımasız ve mesnetsiz iftiralar silsilesi Zeynep Hanım'ın manevi şahsına yapılabilecek en büyük hakarettir.

Bu temelsiz haberleri çıkartan kişiler hakkında şahitlerimiz ve belgelerimiz ile hukuki yollarla gereken süreç başlatılacaktır. Kızımız Ayşe benim de maddi ve manevi tam desteğim ile annesinin tedavisinin en iyi şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Lütfen dualarınızı üzerimizden eksik etmeyiniz."