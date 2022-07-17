Yunus Günçe... 'HINCAL ULUÇ ÖLSE ÜZÜLÜR MÜYÜM?'

Sibel Can... OLAYLI KONSER, JANDARMALAR ARAYA GİRDİ! Sibel Can... OLAYLI KONSER, JANDARMALAR ARAYA GİRDİ! Balıkesir'in Edremit ilçesinde sahne alan Sibel Canın yanına gitmek isteyen Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan'a görevliler izin vermedi. Başkan Arslan'ın tepki göstermesi nedeniyle kısa süreli arbede yaşandı. Sibel Can, arbede nedeniyle verilen aranın ardından konsere devam etti. Sibel Can, Altınoluk'da amfi tiyatroda sevenleriyle buluştu. Konser devam ederken CHP'li Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan, Sibel Can'a teşekkür etmek için yanına gitmek istediğini söyleyince, görevliler izin vermedi. Görevlilere tepki göstererek yerinden kalkan Başkan Arslan, konser alanının dışına çıkmak üzereyken konser ekibiyle tartıştı. Tartışmanın ardından kısa süreli arbede yaşandı. Jandarma ekipleri, görevlilerle tartışan Başkan Arslan'ı uzaklaştırmaya çalışırken, zabıta görevlilerinin de gelmesiyle gerginlik yükseldi. Seyircilerin protestosunun ardından Başkan Arslan konser alanından ayrılırken, Sibel Can da görevlilerin uyarısıyla konseri yarım bırakarak, kulise geçti. Sibel Can kısa bir aranın ardından konserine devam etti. Magazinkolik / Magazin Magazin Haberler

Haberler ›› Magazin ›› Sibel Can... OLAYLI KONSER, JANDARMALAR ARAYA GİRDİ! - Haberler

Bu haber Magazinkolik tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Magazinkolik tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Magazinkolik kurumudur.