Sibel Can... BAYRAM HEDİYESİ KONSER! - Haberler

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Sibel Can... BAYRAM HEDİYESİ KONSER!

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Sibel Can... BAYRAM HEDİYESİ KONSER!

Sibel Can, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde KerkiSolfej organizasyonu ile gerçekleşen konserde 2200 kişilik salonu ağzına kadar doldurdu.

Konserin başından sonuna kadar tüm şarkılara eşlik eden müzikseverler, iftar sonrası yapılan tarihi bir konsere şahitlik ettiler.

Amor Gariboviç imzalı iki ayrı elbise giyen Sibel Can'ın sahnesi, profesyonel ışık ekibinin muhteşem şovuyla unutulmazdı.

Konserin başından sonuna kadar enerjisi ve muhteşem sesiyle müzikseverlere unutulmaz müzik şöleni sunan ünlü sanatçı Sibel Can, yaz ayı boyunca sahnede dinleyicileriyle buluşmaya devam edecek.

Bir 'Sibel Can Konseri' klasiği olan organizasyon, profesyonel bir ekip tarafından kayda alındı.

Yakında çeşitli platformlardan izleyicilerine ulaşacak olan konser, gelemeyenlere Sibel Can'ın bayram hediyesi olacak.

Sibel Can... BAYRAM HEDİYESİ KONSER!

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