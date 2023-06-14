Show Yayın Akışı - Bugünün Programları
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Diziseverler, Show kanalının bugünkü yayın akışında beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. İşte Show yayın akışı listesi...
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 Maviye Sürgün
02:30 Gerzek Şaban
04:00 Kayıp İnci
06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
08:00 Ebru & Murat Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
22:00 Tarzan Rıfkı
23:45 Maviye Sürgün
Kaynak: InterSinema.com / Magazin