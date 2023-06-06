Show Yayın Akışı Bugün: Hangi Diziler ve Programlar Var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Hedefteki Adam

02:30 Hedefteki Adam

04:00 Güzel Günler

06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

08:00 Ebru & Murat Bu Sabah

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı

21:45 En Büyük Şaban

23:45 Kızılcık Şerbeti