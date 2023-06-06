Show Yayın Akışı Bugün: Hangi Diziler ve Programlar Var?
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Diziseverler, Show kanalının bugünkü yayın akışında beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. İşte detaylar...
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 Hedefteki Adam
02:30 Hedefteki Adam
04:00 Güzel Günler
06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
08:00 Ebru & Murat Bu Sabah
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı
21:45 En Büyük Şaban
23:45 Kızılcık Şerbeti
Kaynak: InterSinema.com / Magazin