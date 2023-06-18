Show Kanalı Yayın Akışı

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

01:45 Maviye Sürgün

03:45 Çalgı Çengi İkimiz

06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Baba Bizi Eversene

16:15 Petrol Kralları

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güzel Günler