Show Kanalı Yayın Akışı
Magazin Haberleri
Bugün Show kanalında yayınlanacak diziler ve programlar hakkında bilgi veren günlük yayın akışı listesi.
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
01:45 Maviye Sürgün
03:45 Çalgı Çengi İkimiz
06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Baba Bizi Eversene
16:15 Petrol Kralları
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güzel Günler
Kaynak: InterSinema.com / Magazin