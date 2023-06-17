Show Kanalı Yayın Akışı
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Bugün Show kanalında yayınlanacak programlar arasında Güzel Günler, Bir Şansım Olsa, Kuzey Yıldızı: İlk Aşk, Cumartesi Sürprizi, Kadifeden Kesesi, Maviye Sürgün, Show Ana Haber, Güldür Güldür Show ve Çalgı Çengi İkimiz yer alıyor.
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
01:45 Güzel Günler
04:00 Bir Şansım Olsa
06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
10:00 Cumartesi Sürprizi
14:30 Kadifeden Kesesi
16:00 Maviye Sürgün
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Çalgı Çengi İkimiz
Kaynak: InterSinema.com / Magazin