Show Kanalı Yayın Akışı

Bugün Show kanalında yayınlanacak programlar arasında Güzel Günler, Bir Şansım Olsa, Kuzey Yıldızı: İlk Aşk, Cumartesi Sürprizi, Kadifeden Kesesi, Maviye Sürgün, Show Ana Haber, Güldür Güldür Show ve Çalgı Çengi İkimiz yer alıyor.

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

01:45 Güzel Günler

04:00 Bir Şansım Olsa

06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

10:00 Cumartesi Sürprizi

14:30 Kadifeden Kesesi

16:00 Maviye Sürgün

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Çalgı Çengi İkimiz