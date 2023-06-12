Show Kanalı Yayın Akışı
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Bugün Show kanalında yayınlanacak programlar arasında müzik ödülleri, dizi ve talk show programları yer alıyor. İşte detaylar...
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 2023 Power Müzik Ödülleri
02:15 Şabaniye
04:00 Selvi Boylum Al Yazmalım
06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
08:00 Ebru & Murat Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Maviye Sürgün
22:30 Maviye Sürgün
Kaynak: InterSinema.com / Magazin