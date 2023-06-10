Show Kanalı Yayın Akışı

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 İntikam Peşinde

02:15 İntikam Peşinde

04:15 Kızılcık Şerbeti

06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

10:00 Cumartesi Sürprizi

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Kızılcık Şerbeti