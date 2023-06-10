Show Kanalı Yayın Akışı
Magazin Haberleri
Bugün Show kanalında yayınlanacak diziler ve programlar hakkında bilgi veriliyor. İşte detaylar...
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 İntikam Peşinde
02:15 İntikam Peşinde
04:15 Kızılcık Şerbeti
06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
10:00 Cumartesi Sürprizi
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Kızılcık Şerbeti
Kaynak: InterSinema.com / Magazin