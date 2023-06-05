Show Kanalı Yayın Akışı
Magazin Haberleri
Bugün Show kanalında yayınlanacak diziler ve programlar hakkında bilgi alabilirsiniz.
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 Köyden İndim Şehire
01:45 Kızılcık Şerbeti
04:15 Bir Şansım Olsa
06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
08:00 Ebru & Murat Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
Kaynak: InterSinema.com / Magazin