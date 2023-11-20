Shakira Vergi Kaçırma Davasında Anlaşma Yaptı

Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İspanya'da vergi kaçırma suçlamalarını kabul ederek cezaevine girmekten kurtuldu. Mahkeme, 3 yıl hapis ve 14,5 milyon avro vergi ve 7,3 milyon avro para cezası kararı verdi.

"Shakira" lakaplı Kolombiyalı şarkıcı Isabel Mebarak Ripoll, İspanya'da hakkında vergi kaçırma iddiasıyla açılan davada suçlamaları kabul ederek anlaşma yoluyla cezaevine girmekten kurtuldu.

Barselona İl Mahkemesi'nde görülen ve Shakira'nın da sanık koltuğuna oturduğu dava bir günde sonuçlandı.

İspanya'da yaşadığı dönemle bağlantılı olarak, 2012-2014 yılları arasında 6 farklı suçla 14,5 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira hakkında savcılık 8 yıl 2 ay hapis ve toplam 23 milyon avro para cezası talep ediyordu.

Hakkındaki suçlamaları kabul eden Shakira, 3 yıl hapis ve 14,5 milyon avro vergi ve 7,3 milyon avro para cezası almayı kabul etti.

Kolombiyalı şarkıcının, adli sicilinin temiz olmasından ve ek olarak ödediği 432 bin avrodan dolayı cezanın ertelenmesi koşuluyla cezaevine girmeyeceği mahkeme kaynaklarınca açıklandı.

Shakira'nın ancak gelecekte benzer bir suçtan hüküm giymesi halinde Barselona İl Mahkemesi'nde alınan hapis cezası kararının yürürlüğe girme olasılığı gündeme gelecek.

Eski Barselonalı futbolcu Gerard Pique ile birlikte olduğu zamanda bir dönem Barselona'da yaşayan Shakira, ülke yasalarına göre 183 günden fazla burada ikamet ettiği için vergi mükellefi olmuştu.

Savcılık, Shakira'yı, İspanya'da vergi ödemekten kaçınmak için gelirlerini ve varlıklarını İspanyol Vergi Dairesinden gizleyerek, İngiliz Virgin Adaları, Cayman Adaları, Malta, Panama ve Lüksemburg merkezli bir şirket ağına aktarmakla suçlamıştı.