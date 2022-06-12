Sezonu Kıbrıs'ta Açtı - Haberler

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Sezonu Kıbrıs'ta Açtı Sezonu Kıbrıs'ta Açtı Eski futbolcu Ümit Karan sezonu bu kez Bodrum yerine Kıbrıs'ta açtı. Önceki gün yakın arkadaşı iş insanı Mehmet Mavi ile Les Ambassadeurs Hotel'de tatil yapan Ümit Karan, arkadaşının buz kovalı şakasından sonra kendini serin sulara bıraktı. Her zaman denizde akrobasi hareketleri ve röveşatalarıyla dikkatleri üzerine çeken Ümit Karan, iskeleden atladıktan sonra gazetecileri selamlayarak mutluluğunu paylaştı. Snob Magazin / Magazin Ümit Karan Magazin Haberler

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