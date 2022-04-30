Sezen Aksu... 'SEVİŞMELİYİZ, AŞK DA YOKSA, YOKSUN, YOKUM!

Söz-beste Sezen Aksu ve düzenlemenin Mustafa Ceceli'ye ait olduğu şarkının sözleri şöyle:

SEZEN AKSU HER ŞEYE RAĞMEN SÖZLERİ

"Kan, keder, gözyaşı ve ümit her şeye rağmen

Yaşamak inadına, vazgeçmiyor sızım sızım sızlarken

Kaç bin yıllık bir kıyımdır bu?

Nasıl direniyor insan hâlâ?

Gerçekten ümit var mı?

Ah, bunca günahla

Bari sen bırakma ellerimi

Bari sen yapma

Şimdi her zamandan

Daha fazla sarılmalıyız aşka

Yanıyor dünya, sonumuz yakın

Gel bütün gücünle kalbime tutun

Ağlıyor dünya, hâlimiz hazin

Sevişmeliyiz aşk da yoksa, yoksun, yokum."

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