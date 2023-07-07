Sezen Aksu'nun yalısına zorla girmeye çalışan hayranı sınır dışı edildi
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Sezen Aksu'nun Beykoz Kanlıca'daki yalısına Azerbaycan uyruklu bir hayranı zorla girmeye çalıştı. Hayranın kapıya dayandığı ve güvenlik görevlilerine zorluk çıkardığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kadın hakkında işlem başlatıldı ve sınır dışı edildi.
SEZEN Aksu'nun Beykoz Kanlıca'daki yalısına Lale Arif M. (47) isimli Azerbaycan uyruklu hayranı zorla girmeye çalıştı. Lale Arif M'nin olaydan sonra sınırdışı edildiği öğrenilirken, kadının kapıya dayandığı ve görevlilire zorluk çıkardığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren Korkmaz - Magazin